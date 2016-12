National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation No Man Left Behind Black Hawk Down GB 2016 2016-12-17 06:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Oktober 1993: Eine Gruppe US-Ranger und Einheiten der Delta Force sollen sich von einem Black Hawk-Hubschrauber im Kriegsgebiet der somalischen Hauptstadt Mogadischu abseilen. Ihre Mission: Vertraute von Rebellenführer Mohamed Aidid verhaften. Die Operation geht jedoch auf verheerende Weise schief. Nachdem der Black Hawk abgeschossen wurde, sterben 18 amerikanische Soldaten bei blutigen Straßenkämpfen in der sogenannten "Schlacht von Mogadischu". Auch der Pilot Mike Durant gehört zur Crew. Als einziger Überlebender gerät er in die Hände der Rebellen, die ihn elf Tage lang festhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: No Man Left Behind