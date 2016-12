National Geographic 16:45 bis 17:35 Dokumentation Yukon Gold Letzte Anstrengungen CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ken und Guillaume haben nur noch eine Waschrinne und ziehen mit dem "Beast" jetzt an den Engpass im Fluss, in der Hoffnung, dass auf ihrem letzten Stückchen Grund die Hauptgoldader für den Moose Creek verläuft. Am Snow Creek kämpft Bernie mit einer Reihe technischer Ausfälle. Diese Schwierigkeiten und die immer geringere Goldausbeute lassen Bernie glauben, dass das Schicksal sich gegen ihn verschworen habe, um seine Saison zu beenden. Big Al hingegen bewegt seine große Waschrinne zu seiner letzten Grube, die den meisten Profit verspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold

