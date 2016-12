National Geographic 05:15 bis 06:00 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Über Land und Wasser USA 2010 2017-01-11 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die amerikanischen Grenzbeamten von Laredo durchstreifen ihr Einsatzgebiet zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die texanische Grenzstadt gehört zu den ältesten US-Grenzübergängen überhaupt, und heute ist sie sogar der größte. Gerade hier sind unzählige Drogenschmuggler am Werk, um ihre tödlichen Waren von Mexiko aus in Richtung Norden zu schaffen. Hinzu kommen die Massen illegaler Einwanderer. Manche versuchen sogar mit selbst gebauten Flößen den Rio Grande zu überqueren - ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border