TNT Comedy 02:30 bis 02:50 Comedyserie The Millers Louise, Louise USA 2015 16:9 Merken Carols Tante Louise kommt wegen einer Beerdigung zu Besuch. Enttäuscht stellt sie fest, dass sie bisher nichts Tolles erlebt hat, das als spannende Geschichte erzählt werden könnte. Carol und Nathan wollen dies ändern und Tante Louise helfen, ihren großen Traum zu verwirklichen - einmal vor großem Publikum zu singen. Nathan hat schon eine Idee: Louise soll die Nationalhymne bei einem Eishockeyspiel der heimischen Mannschaft singen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Dabbie) J. B. Smoove (Ray) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Bobby Bowman Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux

