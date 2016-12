TNT Comedy 23:20 bis 23:45 Filme Robot Chicken: Star Wars Special II USA 2008 Nach Ideen von Seth Green, Matthew Senreich 20 40 60 80 100 Merken Durchtrieben, mächtig und böse: So kennt man Imperator Palpatine. Doch in diesem "Robot Chicken"-Special zeigt sich der "Star Wars"-Anführer von einer ganz anderen Seite. Der skrupellose Befehlshaber erleidet beim Frisör einen Nervenzusammenbruch, weil sein Musterschüler ihm am Telefon schon wieder eine Hiobsbotschaft übermittelt. So kann es nicht weitergehen! Deshalb hält Darth Sidious, wie er auch genannt wird, dem "dunklen Lord" eine heftige Standpauke und gibt im Weltraum ein Inserat auf, nach dem Motto: Kopfgeldjäger gesucht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken: Star Wars Episode II Regie: Seth Green Drehbuch: Douglas Goldstein, Tom Root, Hugh Davidson, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Tom Root, Hugh Davidson, Mike Fasolo, Seth Green , Breckin Meyer, Dan Milano, Matt Musik: Les Claypool, Mike Suby