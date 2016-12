TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der Messie USA 2011 16:9 Merken Es fehlt immer noch an Startkapital für das Cupcake-Geschäft: Also beschließt Caroline kurzerhand, auch einen zweiten Job anzunehmen - als persönliche Assistentin. Allerdings gestaltet sich schon ihr erster Auftrag nicht so, wie es sich das verwöhnte Mädchen vorgestellt hat: Sie soll bei einem Messie aufräumen. Unterdessen versucht Max, ihre Gefühle zu Johnny zu ordnen: Sie und der Barkeeper erleben einen romantischen Abend über den Dächern der Stadt. Doch er hat ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Marsha Thomason (Cashandra) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Liz Feldman Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 6