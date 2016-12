TNT Comedy 14:25 bis 14:45 Comedyserie Parks and Recreation Lucky Leslie USA 2012 16:9 Merken Buddy Wood, Fernsehmoderator aus Indianapolis, hat sich bereit erklärt, Leslie zu interviewen. Als sich sein Abflug verzögert, soll Leslie sofort zum Flughafen kommen. Die hat sich aber betrunken, und muss in ihrem diffusen Zustand das Interview führen. Fiesling Wood freut sich bereits auf den misslungenen Auftritt Leslies, als Flughafenangestellte das Band verschwinden lassen - er ist außer sich! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Troy Miller Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 276 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 51 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 46 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 41 Min.