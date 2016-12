TNT Comedy 11:15 bis 11:40 Comedyserie Die Millers Die Kugel rollt USA 2014 16:9 Merken Die Millers beschließen, Thanksgiving zum ersten Mal getrennt zu feiern. Debbie und Adam wollen den Tag mit ihrer Tochter verbringen und enden im Casino, Nathan und Kate treffen sich mit Ray und Tom, und Kip bleibt mit Carol zu Hause. Als alle drei Ersatzfeiern jedoch gnadenlos schief gehen, bemerken sie, dass die gemeinsamen Feste doch nicht so schlecht waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Nelson Franklin (Adam) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Sean Hayes (Kip Finkle) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Stephnie Weir Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux