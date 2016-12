Syfy 23:35 bis 00:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Unsichtbare Fesseln USA 2005 Stereo 16:9 Merken Vala (Claudia Black) und Daniel (Michael Shanks) wurden von den so genannten "Jaffa-Handschellen" gefesselt, die unsichtbar sind. Um sich zu befreien, müssen die beiden das zurückbringen, was Vala dem früheren Besitzer der Handschellen gestohlen hat. Doch zuerst müssen sie diesen finden, was sich als äußerst schwierig erweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Beau Bridges (General Henry "Hank" Landry) Lexa Doig (Dr. Carolyn Lam) Bill Dow (Dr. Lee) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Will Warring Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith