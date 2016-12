Syfy 22:45 bis 23:35 Actionserie Z Nation Zombaby USA 2015 Stereo 16:9 Merken Rechtzeitig bevor Serena (Sara Coates) niederkommt, trifft die Gruppe in einer Mennoniten-Gemeinde ein. Derweil haben sich 10K (Nat Zang) und Addy (Anastasia Baranova) mit dem Milzbranderreger infiziert. Roberta Warren (Kellita Smith) stiehlt den Mennoniten, die sich hilfreich und kooperativ gezeigt haben, deren Antibiotika-Vorräte, um 10K und Addy retten zu können. Kurz nachdem Serena ihre Tochter zur Welt gebracht hat, greift eine Horde Zombies an. Ausgerechnet die junge Mutter wird gebissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellita Smith (Warren) Keith Allan (Murphy) Anastasia Baranova (Addy) Russell Hodgkinson (Doc) Pisay Pao (Cassandra) Nat Zang (10K) Matt Cedeño (Vasquez) Originaltitel: Z Nation Regie: Rachel Goldenberg Drehbuch: Jennifer Derwingson, Daniel Schaefer, Lynelle White Altersempfehlung: ab 18