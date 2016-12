Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Emotionen USA 1996 Stereo 16:9 Merken Premierminister Shakaar (Duncan Regehr) besucht DS9. Odo (Rene Auberjonois) glaubt, dass eine cardassianische Extremistengruppe ein Attentat auf das Oberhaupt der Bajoraner plant, und teilt Captain Sisko (Avery Brooks) seine Befürchtung mit. Doch Odo wird noch von weiteren Sorgen gequält. Er ist eifersüchtig, als Shakaar sein Interesse an Major Kira (Nana Visitor) bekundet. Als Shakaar und Kira sogar eine Nacht miteinander verbringen, ist Odo am Boden zerstört. Dann bekommt er allerdings einen Rat von ganz unerwarteter Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: René Echevarria Kamera: Kris Krosskove, Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6

