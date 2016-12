Syfy 14:25 bis 15:10 Mysteryserie Under the Dome Zenith USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als Barbie (Mike Vogel) nach dem verschütteten Sam (Eddie Cahill) sucht, wird er plötzlich in die Tiefe geschleudert. Er erwacht an einem Ort, der ihm sehr vertraut vorkommt: Es ist seine Heimatstadt Zenith. Dort kommt es zu einer überraschenden Begegnung. Anschließend versucht Barbie, den Weg zurück nach Chester's Mill zu finden, um die Eingeschlossenen zu befreien. In Chester's Mill bemüht sich Julia (Rachelle Lefevre) währenddessen, ein gut gehütetes Geheimnis vor Big Jim (Dean Norris) zu bewahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (Junior Rennie) Colin Ford (Joe McAlister) Karla Crome (Rebecca Pine) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: David Barrett Drehbuch: Peter Calloway Kamera: David A. Geddes Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

