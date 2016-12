FOX 02:05 bis 02:50 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Unter Druck USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny und Baez untersuchen die Morde an drei prominenten Gemeindevertretern, die offenbar zu Opfern von Hassverbrechen wurden. Frank trifft sich derweil mit einer Gruppe, die sicherstellen will, dass die Polizei die Morde nicht auf die leichte Schulter nimmt. Nachdem Linda ausgeraubt wurde, entschließt sie sich, fortan stets eine Waffe bei sich zu tragen - auch wenn Danny das nicht gutheißt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Marisa Ramirez (Det. Maria Baez) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David Barrett Drehbuch: Willie Reale, Kevin Wade Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Mark Snow

