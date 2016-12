FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Hinter Gittern USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs wird an einen 10 Jahre zurückliegenden Fall erinnert, als das Skelett des Navy-Lieutenants Poletto gefunden wird. Damals wurde unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit die Prostituierte Celia Roberts für den Mord an Poletto verantwortlich gemacht und sitzt dafür seither auch im Gefängnis. McGee reist nach Maryland, um Celia Roberts zu verhören und endlich Licht ins Dunkel dieses Falles zu bringen. Im Gefängnis kommt es zu einem Zwischenfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Alfonso H. Moreno Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

