FOX 14:00 bis 14:45 Serien The Listener - Hellhörig Beste Freunde CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Oz bittet Toby um Hilfe: Der Hellseher soll einem alten Freund von Oz beistehen, der Zeuge eines Mordes geworden ist. Ohne es zu ahnen, gerät Oz dadurch selbst in tödliche Gefahr... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Peter Stebbings (Alvin Klein) Rainbow Francks (Dev Clark) Arnold Pinnock (George Ryder) Jonny Harris (Tommy Nordett) Originaltitel: The Listener Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Peter Mohan, Ken Cuperus Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J Bennett, Tom Third

