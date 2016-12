FOX 11:00 bis 11:45 Krimiserie Navy CIS: L.A. Banküberfall USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Special Agent Kensi Blye muss dienstlich ein Bankschließfach öffnen. Aus der Routine wird tödlicher Ernst, als drei Bewaffnete in die Bank eindringen und Kensi anschießen. Während ihre NCIS-Kollegen zum Tatort eilen, entwickelt sich in dem Geldinstitut ein Geiseldrama... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Brian Avers (Mike Renko) Barrett Foa (Eric Beal) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Martin Davich