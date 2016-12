Kinowelt 04:30 bis 06:10 Jugendfilm Into the West IRL, GB 1992 Nach einer Story von Michael Pearce und David Keating 16:9 20 40 60 80 100 Merken Papa Riley hat mit seinen beiden Söhnen Tito und Ossie das stolze Normadenleben gegen das triste Dasein am Rande Dublins getauscht. Doch das eintönige Leben ist schnell vorbei, als die beiden Jungen von ihrem Großvater eines Tages einen Schimmel-Hengst geschenkt bekommen, der ihm vom Meer aus gefolgt ist. Doch wo sollen sie das Tier unterbringen? Aus Ermangelung an Geld und Möglichkeiten, schaffen sie das wunderbare Pferd, das sie Tír na nÓg nennen, in die Wohnung ihres Vaters. Als jedoch Nachbarn und Behörden von dem geheimnisvollen Mitbewohner erfahren, sehen die Bürder keine andere Möglichkeit, als mit dem weißen Hengst zu fliehen. Immer verfolgt von der Polizei verlassen sie Dublin in Richtung Westküste, ohne zu wissen, was sie erwartet. Auch ihr Vater wird von den Ereignissen aus seiner alkoholisierten Lethargie gerissen und befindet sich auf der Suche nach seinen Söhnen bald auf einer dramatischen Reise in seine eigene Vergangenheit. "One of the best family films of the Year!" (Quelle: Good Morning America) "A Masterpiece!" (Quelle: La Magazine) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Byrne (Papa Riley) Ellen Barkin (Kathleen) Ciarán Fitzgerald (Ossie) Rúaidhrí Conroy (Tito) David Kelly (Großvater Ward) Colm Meaney (Barreller) Brendan Gleeson (Inspector Bolger) Originaltitel: Into the West Regie: Mike Newell Drehbuch: Jim Sheridan Kamera: Tom Sigel Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6

