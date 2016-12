Kinowelt 01:25 bis 02:55 Actionfilm Romper Stomper AUS 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine rassistische Bande australischer Skinheads - ungebildet und arbeitslos - entlädt ihren Hass in blutigen Schlägereien mit den asiatischen Einwanderern in ihrem heruntergekommenen Viertel in Melbourne. In diesen Strudel der Gewalt verirrt sich die junge Gabe, die ihr reiches Elternhaus verlassen hat, nachdem sie von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Sofort beginnen Buhlereien um das Mädchen, das zunächst von Hando, dem charismatischen und gewaltverliebten Anführer der Gruppe, für sich beansprucht wird. Nachdem sie in einer Schlacht gegen die Vietnamesen unterliegen, eskaliert die Situation und die Gruppe zerfällt. Gabe verliebt sich in den schüchternen Skin Davey, doch Hando kann es nicht auf sich sitzen lassen, verlassen worden zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Crowe (Hando) Daniel Pollock (Davey) Jacqueline McKenzie (Gabe) Alex Scott (Martin) Leigh Russell (Sonny Jim) Dan Wyllie (Cackles) James McKenna (Bubs) Originaltitel: Romper Stomper Regie: Geoffrey Wright Drehbuch: Geoffrey Wright Kamera: Ron Hagen Musik: John Clifford White Altersempfehlung: ab 18

