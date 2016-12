Kinowelt 22:05 bis 00:00 Drama Kisvilma H, D, PL 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ende der 30er: Die Moderne hält Einzug in der entlegenen Sowjetrepublik Kirgisien - und mit ihr die stalinistischen "Säuberungen". Eine Gruppe junger begeisterter Aktivisten aus dem Ausland baut Häuser und unterrichtet in Schulen, bis sie aus heiterem Himmel vom russischen Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (NKWD) verhaftet und interniert wird. Sie lassen ihre Frauen und Kinder zurück, die sich unversehens in einer bedrohlichen, ja feindlichen Umgebung wieder finden. Dieser Film handelt von den Zurückgebliebenen der verschollenen Idealisten, von ihrer Schicksalsgeschichte, ihrem Überlebenskampf, ihrem Behauptungswillen und ihrer Suche nach der geraubten Identität - erzählt aus der kindlichen Perspektive der 10-jährigen Vilma aus Ungarn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cleo Ladányi (Kleine Vilma) Barbara Hegyi (Vilma Kovacs) Jan Nowicki (Zdenek) Lili Monori (Alte Vilma) Claudia Santiago (Kitty Kery) Beata Fudalej (Zosia Wilczyk) ?ukasz Nowicki (Laszlo Kovacs) Originaltitel: Kisvilma - Az utolsó napló Regie: Márta Mészáros Drehbuch: Márta Mészáros, Eva Pataki Kamera: Nyika Jancsó Musik: Jan Kanty Pawlu?kiewicz Altersempfehlung: ab 18