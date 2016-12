Kinowelt 10:35 bis 12:25 Dokumentation Year of the horse USA 1997 16:9 Merken Jim Jarmusch porträtiert praktisch kommentarlos die seit den 70er Jahren bestehende amerikanische Rockband "Crazy Horse" und deren Songwriter und Sänger Neil Young. Jarmusch, der Young bereits zuvor engagierte, um die Musik zu seinem Film DEAD MAN einzuspielen, spürt dem Geheimnis des besonderen "Crazy Horse" Klangs nach. Dabei geht es nicht um die Virtuosität der Musiker (nach Selbstaussage der Band sind sie technisch alle nur Mittelmaß), sondern um etwas, das aus Intimität, Vertrauen und einer mehr als 30 Jahre währenden Schicksalsgemeinschaft entsteht. Ausführlich kommen dabei neben den Musikern nur ihre Gitarren, Bässe und Schlagzeuge zu Wort. "Year of the Horse" entstand überwiegend anlässlich Neil Youngs Live-Tour 1996 als Begleitmaterial zur gleichnamigen Live-Doppel-Platte. Neben den Konzertaufnahmen dieser Tour besteht der Film aus Tourbus- und Backstage-Aufnahmen seit den 70er Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Neil Young (Musiker), Frank Sampedro (Musiker), Billy Talbot (Musiker) Originaltitel: Year of the Horse Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Altersempfehlung: ab 12