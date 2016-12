History 23:35 bis 00:00 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die tollsten Transformationen USA 2016 Stereo 16:9 Merken In diesem Special werden einzigartige Projekte vorgestellt, die bei "Count's Kustoms" verwirklicht wurden: ein Chevy Blazer von 1972, der in den Traum eines jeden Football-Fans verwandelt wurde, ein Chopper, der speziell für einen Fahrer mit einer Amputation gebaut wurde, ein heruntergekommener Ford Ranchero, der in eine Billard-Schönheit verwandelt wurde, und ein lange verschollener Pontiac Firebird von 1969, der von den Toten auferweckt wurde. Außerdem fordert Rick Harrison Danny heraus, eine Rostlaube in eine Nachbildung des Mustangs aus dem Steve-McQueen-Film "Bullitt" zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12