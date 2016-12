History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Aus der Zeit gefallen USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einer fast verlassenen Stadt besuchen Mike und Frank einen Laden, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Carolines Großvater hat das Geschäft 1979 geschlossen und eine Zeitkapsel voller Familiengeheimnisse hinterlassen. Während sie in Virginia unterwegs sind, bekommen die Jungs einen Tipp, der sich als Volltreffer erweist. Larrys Vater hat jahrelang alles gekauft, was ihm gefiel, und nun, da er tot ist, will Larry etwas davon loswerden. Als Frank ihm ein geschicktes Angebot macht, bekommen sie VIP-Zugang. Mike verliebt sich in zwei alte Fords, die einen guten Preis bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12