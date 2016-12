History 13:50 bis 14:45 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Katar USA 2015 Stereo 16:9 Merken Diese Woche müssen die Teilnehmer ihre Klingen herstellen, indem sie die Hada-Technik anwenden, einen traditionellen Prozess, bei dem mehrere Schichten Stahl zusammengeschmiedet werden. Der Druck auf die Wettkämpfer steigt und einer der Schmiede gerät an seine Belastungsgrenze. In der Finalrunde müssen die beiden verbliebenen Teilnehmer eine der ungewöhnlichsten Waffen herstellen, die es in dieser Serie je gab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12

