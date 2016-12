History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Macht der Neun USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2013 machte Kanadas Ex-Verteidigungsminister Paul Hellyer die schockierende Aussage, eine außerirdische Föderation überwache und lenke die Menschen. Präastronautiker glauben, es gebe Beweise für den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Geschichten von Kaisern, Königen und Pharaonen, die ein Pantheon von neun Göttern um Rat fragen, sind in vielen Kulturen der Welt zu finden. In den 50er Jahren gab es angeblich von CIA-Wissenschaftlern geführte Sitzungen mit einer Gruppe außerirdischer Wesen, genannt "Die Neun". Diese könnten den intergalaktischen Rat bilden, der die Geschicke der Menschen lenkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens