History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Harte Arbeit USA 2016 Stereo 16:9 In der Alaskakette sucht Morgan weiter glücklos nach Nahrung, doch eine unerwartete Entdeckung könnte die Gelegenheit sein, seine Situation zu ändern. In Montana gerät Tom im Hochland in eine Falle, aus der er sich selbst befreien muss. Am Rande des nördlichen Polarkreises setzt Marty den zweiten Teil seiner Saisonstrategie in die Tat um, als er Black River verlässt und dem Winter in die Revelation Mountains folgt. Dort geht es bald um Leben und Tod. In den Blue Ridge Mountains kommt Eustaces neueste Anschaffung auf Turtle Island an, aber der Regen droht die ganze Aktion untergehen zu lassen. Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12