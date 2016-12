RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Ja oder Nein zum Blogger-Leben D 2016 16:9 HDTV Merken Sophia genießt den letzten Tag auf der Yacht in Sizilien und zieht für die Fotos noch einmal alle (sexy) Register. Luisas Tag ist derweil vollgepackt mit Meetings. Doch will die 27-Jährige überhaupt noch Bloggerin sein, oder sind ihr andere Projekte im Grunde wichtiger? Und wusstet ihr, dass Roxi früher Modedesignerin werden wollte? Warum sie diesen Plan letztlich über Bord geworfen hat und wieso man keinen vollen Kleiderschrank braucht, das erzählt sie in dieser spannenden Folge. Außerdem lernt ihr, wie man einen original österreichischen Kaiserschmarrn nach Linas Rezept macht. Filiz wird unterdessen von ihrer Oma mit Fisch bekocht. Doch es gestaltet sich für das Model als äußerst schwierig, an den Gräten vorbeizukommen. Wer hätte gedacht, dass ein Fisch so viele Probleme bereiten kann?! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

