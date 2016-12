RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Golfen in Kitzbühel D 2016 16:9 HDTV Merken Für Roxi startet der Tag mit einer coolen Joggingrunde im Luitpoldpark. Später geht es für sie an den Bodensee, wo sie unfreiwillig zur Produkttesterin wird. Bei Lina werden dagegen die Golfschläger ausgepackt. Nach ein paar Abschlägen auf der Driving Ranch muss sie sich dann auf dem Grün beweisen. Luisa testet derweil eine neue Brunch-Location und genießt an der Isar anschließend ein paar schöne Sonnenstunden. Im türkischen Bodrum wiederum steht einen Beauty-Tag auf dem Programm: Filiz geht zur Maniküre und Pediküre, während ihre Oma sich beim Friseur aufhübschen lässt. Und Filiz hat auch schon einen neuen Plan, mit wem sie ihre Oma jetzt verkuppeln will... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

