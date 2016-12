RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Jet-Set auf der Yacht Week D 2016 16:9 HDTV Merken Für Filiz fängt der Tag gleich mit türkischer Musik an, also wird mit Oma Nazmiye erstmal getanzt. Später wird Filiz beim Schwimmen angebaggert aber ob der Typ bei ihr Erfolg hat? Roxi trifft derweil eine bekannte Bloggerin zum Frühstück. Später zeigt sie, wie ihre Instagram-Fotos entstehen und dass sie auch mal sexy Outfits tragen kann. Lina wiederum verrät, was ihr großer Wunsch ist und wofür sie gerne ihr Geld sparen möchte. Und Luisa reist aus Paris ab, doch vorher wird noch eine kleine Shoppingtour in den berühmten Galeries Lafayette eingelegt. Außerdem gibt es News von Sophia von der Yacht Week: Nach einer Regatta versammeln sich die Luxusboote auf dem Meer und es wird ordentlich gefeiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 349 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.