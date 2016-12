RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Stadt, Land, Meer D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa fliegt nach Paris, denn sie ist dort zu einem Blogger-Event eingeladen worden. Und auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, hat sie allen Grund zur Freude: Im Hotel kommt sie nämlich in den Genuss eines Upgrades. Lina entscheidet sich derweil spontan dazu, nach Österreich zu fahren, um ein paar Tage in Kitzbühel zu entspannen und die emotionalen Ereignisse der letzten Tage zu verarbeiten. Und Filiz regt sich über die türkischen Fahrer auf, denn sie wird als Blondine ständig angehupt... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

