RTL2You 22:15 bis 23:10 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 Merken Die neue Selfie-Soap aus der Hauptstadt! Ein Jungschauspieler, ein Model mit TV-Erfahrung, eine aufstrebende Sängerin, eine erfolgreiche Tänzerin und ein It-Girl leben zusammen in einer Luxus-WG in Berlin Mitte. Die jungen Trendsetter lassen uns täglich an ihrem Leben teilhaben und zeigen uns exklusive Insights aus den heissesten Clubs, Stores, Konzerte und Premieren der Trendmetropole. Produziert wird die neue Selfie-Soap von VICE Media GmbH. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn