RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Roxi unter Promis D 2016 16:9 HDTV Merken Bei Roxi steht bereits die Abreise aus Winterberg an. Abends hat sie noch mit den Promis gefeiert, jetzt fährt sie mit Konny Reimann zum Flughafen. Und der hat sogar ein Geschenk für Roxi. Filiz erzählt derweil von ihrer türkischen Herkunft, wie es um ihren Glauben bestellt ist und warum sie mit mehr Freiheiten aufwachsen durfte als andere Teenager. Luisa wiederum wird von drei Fans auf der Straße angesprochen, die sie an ihren Schuhen erkannt haben. Und Lina will sich mit Luisa und ihren Freundinnen zum Frühstück treffen, verlässt den Tisch aber schon nach fünf Minuten. Was hat sie so verärgert? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

