RTL2You 03:55 bis 04:45 Dokusoap KISS or CASH D 2014 16:9 HDTV Merken Ein Mann, sechs Frauen und die Frage: Liebe oder Geld? In der RTL II-Doku-Soap KISS OR CASH haben jeweils sechs junge Singleladys fünf Tage Zeit, das Herz eines attraktiven Traummanns zu erobern. Auf der sonnigen Urlaubsinsel Ibiza wird geflirtet, gedatet, gekämpft und gelacht denn alle Teilnehmer haben genug vom Singledasein und sehnen sich nach der großen Liebe. In der aktuellen Folge steht für Amin und die Mädels das erste Gruppendate an. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: KISS or CASH

