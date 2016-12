RTL2You 15:00 bis 15:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Geschenke D 2016 16:9 HDTV Merken Für Filiz geht es heute wieder vor die Linse, denn sie braucht immer noch ein paar Shots für ihr Modelbuch. Und irgendwie fällt ihr auf, dass sie bei ihren Shootings nie eine Hose anziehen darf (ja, auch heute nicht). Auch Sophia will ein Foto nachmachen, das ihr bei Instagram gefallen hat. Doch es steckt viel mehr Arbeit dahinter, als man denkt, eine lockere Pose nachzustellen. Seht selbst! Roxi steckt noch in den Planungen für den Urlaub der Mjunik Girls und dafür trifft sie eine Reiseveranstalterin, die den Trip der Mädels auf der Insel mitorganisieren wird. Warum Lina sich vor Luisa erschreckt und welche verfrühten Geschenke Filiz von Sophia bekommt, das alles gibt''s in dieser Folge! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU