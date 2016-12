Russische Divisionen greifen ohne Vorwarnung die USA an und besetzen mit einem Schlag das ganze Land. Nur einer Hand voll Jugendlicher gelingt in letzter Sekunde die spektakuläre Flucht in die Wälder hinter ihrer Kleinstadt. Völlig verstört versuchen sie die ersten Wochen zu überleben und nicht zu erfrieren. Doch der Ausnahmezustand macht aus den Kids von nebenan im Handumdrehen eiskalte Guerillakämpfer, die ihr Heimatland gegen die kommunistischen Angreifer um jeden Preis verteidigen. In Google-Kalender eintragen