ATV 2 13:50 bis 14:45 Mysteryserie The Pretender Endspiel (2) USA 2000 2016-12-18 07:00 Stereo Jarods Schwester Emily ist aus dem Koma erwacht und erzählt dem Pretender, dass sie während ihrer langen Suche nach ihm auf das Projekt "Mirage" gestoßen ist. Dahinter verbirgt sich ein junger Mann namens Ethan, der offenbar unter dem Einfluss von Mr. Raines steht. Jarod und sein Vater machen sich sofort auf den Weg zu Ethan, finden aber nur ein leeres Haus vor. Auch Miss Parker hat von Ethan erfahren und ist ihm dicht auf den Fersen. Allerdings will das Center um jeden Preis verhindern, dass das Geheimnis um "Mirage" gelüftet wird... Schauspieler: Michael T. Weiss (Jarod Russel) Andrea Parker (Miss Parker / Catherine Elaine Parker) Patrick Bauchau (Dr.Sydney Green / Jakob) Jon Gries (Broots) Ryan Merriman (Jarod / Gemini als Kind) Harve Presnell (Mr. Parker) Lisa Cerasoli (Zoe) Originaltitel: The Pretender Regie: Frederick King Keller Drehbuch: Steven Long Mitchell, Craig W. van Sickle Kamera: Rodney Charters Musik: Velton Ray Bunch