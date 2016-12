Niederlande 2 22:55 bis 00:00 Sonstiges Close Up: Walt Disney (1) NL 2016 HDTV Merken Filmmaker en ondernemer Walt Disney (1901-1966) beschikte niet alleen over een groot creatief talent, maar was ook zakelijk een visionair. In de jaren twintig betekent de lancering van animatiefiguurtje Mickey Mouse het eerste grote succes voor de Disney Studio's. Walt Disney's ambities reiken echter ver: hij wil animatiefilms van speelfilmlengte maken, een nog onbekend fenomeen. Wanneer "Sneeuwwitje" in 1937 uitkomt in de bioscoop, betekent dat een wereldwijde sensatie. De werknemers van de Disney Studio's zijn ondertussen minder tevreden met hun werkgever, die geldt als autoritair en niet bepaald gul. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: AVRO Close Up