ATV 02:25 bis 03:05 Serien Person of Interest Fürchte deinen Nächsten USA 2014 Stereo Merken Martine hat in Samaritans Auftrag Shaws Tarnung aufgedeckt, doch Root gelingt es, Shaw rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Da aber im Moment keine weitere Tarnidentität zur Verfügung steht, soll Shaw vorerst abtauchen, um nicht das gesamte Team zu gefährden. Somit müssen sich Finch und Reese ganz allein um ihren nächsten Auftrag kümmern, bei dem es sich um niemand Geringeren als ihren alten Bekannten Carl Elias handelt. Der Machkampf zwischen Elias' Organisation und Dominics "Brotherhood" hat sich inzwischen so zugespitzt, dass Dominics Männer Elias töten wollen. Finch und Reese sind bereit, Elias zu unterstützen, weil ihrer Meinung nach von "Brotherhood" die größere Bedrohung ausgeht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Amy Acker (Root) Kevin Chapman (Lionel Fusco) David Valcin (Scarface) James Le Gros (Bruce Moran) Originaltitel: Person of Interest Regie: Richard J. Lewis Drehbuch: Erik Mountain Kamera: Gonzalo Amat Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

