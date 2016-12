ATV 22:55 bis 23:50 Serien Person of Interest Kalter Krieg USA 2014 2016-12-17 03:05 Stereo Merken Da Shaw nach ihrer Enttarnung untertauchen musste, muss sich Reese allein um die Nummern kümmern. Doch plötzlich scheint ihm jemand zuvorzukommen. Offenbar hat Samaritan entschieden, in die Offensive zu gehen und einen Tag lang sämtliche drohenden Verbrechen in New York schon im Vorfeld zu verhindern. Allerdings geht Samaritan dabei deutlich gnadenloser vor als Finchs Team. So will Samaritan die Maschine aus der Deckung locken, doch als die Maschine weiterhin jede Kommunikation verweigert, wählt Samaritan die entgegengesetzte Taktik: Das System legt die ganze Stadt lahm, was sofort einen extremen Anstieg der Kriminalitätsrate zur Folge hat. Daraufhin beschließt Shaw, trotz aller Gefahr für sie selbst und das Team, einzugreifen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Cara Buono (Martine Rousseau) Originaltitel: Person of Interest Regie: Michael Offer Drehbuch: Amanda Segel Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

