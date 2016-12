ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Criminal Minds Morpheus USA 2015 2016-12-17 00:45 Stereo Merken Hotchs Team untersucht den Mord an Russell Pearson, dessen Leiche in Detroit vom Killer als Teil einer Kunst-Installation präsentiert wurde. Da am Tatort die Signatur des mysteriösen Street-Art-Künstlers Morpheus prangt, spricht anfangs vieles dafür, dass er der Mörder ist. Niemand kennt Morpheus' wahre Identität, aber er war bei seinen Aktionen bislang nie gewalttätig. Während Garcia versucht ihn aufzuspüren, findet das restliche Team Hinweise darauf, dass jemand anders den Mord begangen hat, um Morpheus als Killer hinzustellen. Doch die Profiler geraten unter Druck, als ein weiteres Opfer als Teil einer von Morpheus signierten Installation endet und dann auch noch ein Baby vom Täter entführt wird?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Marina Benedict (Ellen Clark) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

