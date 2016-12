Niederlande 2 22:55 bis 23:50 Sonstiges 2Doc: Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht NL 2016 HDTV Merken Ongelovigen leiden in asielzoekerscentra een ingewikkeld bestaan. Op de vlucht voor religieus extremisme in hun land, zijn ze terechtgekomen in het vrije Nederland. Maar veilig voelen ze zich allerminst tussen de andere, wél gelovige asielzoekers. Onder hen een blogger uit Bangladesh, Fauzia en Syed uit Pakistan, Ayman uit Syrië en twee mensen uit Afghanistan. Het zijn uitgesproken atheïsten, gevlucht uit landen waar mensen doorgaans alleen stiekem ongelovig kunnen zijn. Allemaal jonge mensen die druk bezig zijn met inburgeren in Nederland en ondertussen dapper blijven opkomen voor de vrijheid om niet te geloven in het land van herkomst. Ze leren elkaar in Nederland kennen bij het Humanistisch Verbond dat een platform heeft opgericht voor vrijdenkers uit verre landen. In Google-Kalender eintragen Regie: Dorothee Forma