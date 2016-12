Niederlande 2 13:55 bis 14:25 Sonstiges Groen Licht NL 2016 HDTV Merken Met: De luier wordt onder de loep genomen. Vijf procent van al het afval in Nederland komt van luiers. En die zijn ontzettend lastig te recyclen. Maar het kan wel! * Daarnaast een blik op het bord van actrice en zangeres Annemarie Jung. Ze komt elk jaar in India, waar cashewnoten hangen. Ze vraagt zich dan af: welke kinderhanden plukken die noten eigenlijk? Kun je ook "eerlijke" noten kopen? * Alle (echte) kerstbomen zijn groen, maar zijn ze ook echt 'groen'? Want zo'n boom, vers omgehakt, en die je na drie weken weer weggooit, kan dat eigenlijk wel? Elena gaat hakken en graven en adopteert een boom. * En de bloembollen kunnen nog net voor de vorst de grond in. Maar wist je wel dat je dan een bolletje gif plant? In Google-Kalender eintragen Moderation: Milouska Meulens, Elena Lindeman, Brecht van Hulten Originaltitel: Groen Licht