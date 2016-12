Niederlande 2 22:35 bis 23:10 Sonstiges De Monitor Ouderenwoningen NL 2016 HDTV Merken Ouderen kampen met grote woonproblemen. Nu zorginstellingen sluiten of krimpen, moeten zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar er blijkt een groot tekort aan betaalbare aangepaste woningen. Hoe komt dat? Het gevolg van dit tekort is dat ouderen gedwongen worden om te blijven wonen in hun huis met hoge drempels en trappen. Of dat zij naar een zorginstelling moeten, terwijl ze nog prima thuis hadden kunnen wonen. Sinds januari zijn er nieuwe huurregels die bepalen hoe hoog de huur maximaal mag zijn. Dit zogenoemde "passend toewijzen" is bedoeld om mensen met de laagste inkomens te huisvesten in de meest betaalbare sociale huurwoningen. Gevolg is dat het dringen is in het goedkoopste segment van aangepaste woningen. Het aanbod is laag en door de nieuwe huurregels is de vraag fors gestegen. Met dit nieuwe beleid wordt alleen gekeken naar inkomen en niet naar vermogen. Ouderen met een laag inkomen maar ook een flinke spaarpot, bijvoorbeeld door de verkoop van hun huis, mogen toch alleen reageren op de goedkoopste woningen. En zo moeten zij concurreren met hun armlastiger leeftijdsgenoten op dezelfde huurwoningen. Schiet dit passend toewijzen zijn doel voorbij? En staat dit beleid van woon-minister Blok niet haaks op de bezuinigingen op de langdurige zorg? Presentator Teun van de Keuken gaat op bezoek bij de familie Van Meurs Spaargaren. Zij zoeken een woning die dichter bij hun kinderen ligt, zodat die makkelijker een handje toe kunnen steken. Precies wat het kabinet wil dus. De familie zag het aanbod aan huurwoningen in het goedkope segment opdrogen door de nieuwe huurregels. Ook de familie De Vroedt zoekt een aangepaste woning, en ook voor hen is het aanbod schaars. De woningcorporatie trekt zich de situatie van de familie aan maar zegt weinig te kunnen doen. De corporatie krijgt een boete als ze hen een duurdere woning aanbiedt. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Wat kunnen gemeenten doen? En wat is de verantwoordelijkheid van de corporaties? In Google-Kalender eintragen Moderation: Teun van de Keuken Originaltitel: De Monitor