Niederlande 2 16:30 bis 16:55 Sonstiges De Mama's van Halal NL 2016 HDTV Merken Na ruim tien jaar geleden hun eerste programma bij de publieke omroep te hebben gemaakt, komen Esmaa, Hajar en Jihad Alariachi terug. Hoe is hun leven vergaan, wat is er met Nederland en de moslims gebeurd de afgelopen tien jaar en wat met de mensen die ze toen ontmoet hebben? Hun programma's deden destijds veel stof opwaaien, met als uitschieter het beroemde interview met cabaretier Hans Teeuwen. Moderation: Esmaa Alariachi, Jihad Alariachi, Hajar Alariachi Originaltitel: De Mama's van Halal