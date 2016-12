RTS Deux 18:40 bis 19:20 Sonstiges Bones Qui a tué le prince charmant ? USA 2011 Merken Temperance Brennan, une experte des squelettes et, plus généralement, en anthropologie criminelle, travaille en collaboration avec le FBI dans le cadre d'enquêtes criminelles, lorsque les méthodes classiques d'identification des corps ont échoué. Temperance est épaulée par un agent du FBI, Seeley Booth, avec lequel elle entretient des rapports parfois conflictuels, parfois complices, voire très très complices... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) Morgan Fairchild (Bianca Chiverton) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Francis Daley (Lance Sweets) Originaltitel: Bones Regie: Alex Chapple Drehbuch: Dean Lopata, Kathy Reichs, Keith Foglesong, Hart Hanson Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth Altersempfehlung: ab 12