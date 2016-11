TF1 23:25 bis 00:10 Sonstiges Danse avec les stars, la suite Episode 7 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Au programme de ce direct d'après-prime time : les résultats des votes, puis les réactions des candidats et des juges et un florilège des temps forts de la compétition du jour. Les présentateurs ont également concocté de nombreux magnétos exclusifs, avec les coulisses du prime et les "off" des personnalités lors de leur semaine d'entraînement. Pour que l'ambiance reste sympathique, suit un best of de moments plus légers que le public n'a pas eu la chance de voir. Jouant la carte de l'interactivité, "Danse avec les stars, la suite" vise également à renforcer le lien entre les téléspectateurs et les personnalités : ainsi, Guillaume Stanczyk a pour mission de relayer les avis exprimés sur les réseaux sociaux et sélectionne les messages marquants de la soirée. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac, Guillaume Stanczyk Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 353 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 153 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 98 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 83 Min.