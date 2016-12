TV5 22:22 bis 22:33 Sonstiges Une simple formalité F 2015 Merken Pour compléter son dossier administratif, Éric n'a qu'un formulaire à récupérer. Quoi de plus simple - Palmarès : Prix d'interprétation masculine (Pierre Bénézit) et Prix du public à L'Ombre d'un court Festival (Jouy-en-Josas, France, 2016) ; sélectionné au festival Tournez court de Saint-Étienne (France, 2015) In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Pierre Benezit (Eric) Magali Miniac (Hôtesse #1) Lydie Melki (Femme en robe) Marc Andreini (Agent) Fabrice Colson (Jacques) Originaltitel: Une simple formalité Regie: Loïc Nicoloff Drehbuch: Loïc Nicoloff, Jean-Marc Santini Musik: Stéphane Le Gouvello

