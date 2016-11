Slovenija 2 23:20 bis 00:55 Drama The Cranes Are Flying RUS 1957 Nach einer Vorlage von Viktor Rozov 20 40 60 80 100 Merken Boris und Veronika sind jung und verliebt: Sie wissen, sie werden eines Tages heiraten. Doch als der Krieg ausbricht, muss auch Boris einrücken. Für Veronika brechen harte Wochen, dann Monate an. Der Krieg rückt immer näher, die Stadt wird bombardiert und von Boris kommt keine Nachricht mehr. Veronika wird empfänglich für den Charme des intellektuellen Bruders ihres Verlobten ... Der sensibel inszenierte Film des früheren Dokumentarfilmers Michail Kalatosow war einer der wenigen Welterfolge des sowjetischen Kinos der 50er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatyana Samojlova (Veronika) Aleksey Batalov (Boris) Vasili Merkuryev (Fedor Ivanovic) Aleksandr Shvorin (Mark) Svetlana Kharitonova (Irina) Konstantin Nikitin (Volodja) Valentin Zubkov (Stepan) Originaltitel: Letjat zhuravli Regie: Mikhail Kalatozov Drehbuch: Viktor Rozov Kamera: Sergei Urusevsky, Sergej Urussewski Musik: Moisei Vaynberg