Slovenija 2 20:45 bis 22:30 Tragikomödie Lars and the Real Girl USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Die absurde Ausgangslage dieser Independent-Tragikomödie akzeptiert man dank der durchwegs perfekten Besetzung, die sehr behutsam mit dem Thema umgeht. Allen voran Ryan Gosling, der in der Rolle des verstörten Sonderlings Lars wieder einmal beweist, dass er zu den aufregendsten jungen Talenten Hollywoods gehört: Sein Können zeigte er bereits als jüdischer Antisemit in "The Believer", als suizidaler Psychiatriepatient in "Stay" und als drogenabhängiger Lehrer in "Half Nelson". In den Nebenrollen unterstützen ihn Emily Mortimer ("Match Point"), Paul Schneider ("Away We Go") und Patricia Clarkson ("Whatever Works"). Die Idee und das Drehbuch zu "Lars and the Real Girl" stammen von Nancy Oliver, die massgeblich an den Drehbüchern und der Produktion von mehreren Episoden von "Six Feet Under" und "True Blood" beteiligt war. Beide Serien waren beziehungsweise sind immer noch am Schweizer Fernsehen zu sehen - die zweite Staffel der Vampirsaga "True Blood" läuft jeweils donnerstags ab 23.20 Uhr auf SF zwei - und gehören mit zu den einflussreichsten Serien, die in den letzten Jahren für das US-Fernsehen produziert wurden. Oliver wurde für das Drehbuch zu "Lars and the Real Girl" für einen Oscar nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Lars Lindstrom) Emily Mortimer (Karin) Paul Schneider (Gus) R.D. Reid (Reverend Bock) Kelli Garner (Margo) Nancy Beatty (Mrs. Gruner) Doug Lennox (Mr. Hofstedtler) Originaltitel: Lars and the Real Girl Regie: Craig Gillespie Drehbuch: Nancy Oliver Kamera: Adam Kimmel Musik: David Torn Altersempfehlung: ab 6