Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die unglaublichen Sinne der Tiere - Die unglaublichen Sinne der Tiere: Riechen GB 2014 Elefanten können Gewitter mehrere Hundert Kilometer weit riechen. Bienen unterscheiden zwischen unterschiedlichen komplexen Pheromonen. Die Evolution hat bei manchen Tieren den Geruchssinn weit über die menschlichen Fähigkeiten verfeinert. Auf den Bahamas taucht Physikerin Helen Czerski zu Haien hinab. Bewaffnet ist sie mit einem flüssigen Hai-Abwehrmittel. Biologe Patrick Aryee erlebt hautnah, warum Stinktiere so schlecht riechen. Denn ihre Feinde machen einen Riesenbogen um die Stinktiere. Originaltitel: Animal Super Senses Regie: Samuel Hodgson Kamera: Pete Hayns