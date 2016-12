Servus TV 19:40 bis 20:10 Magazin Hoagascht Anklöckeln - Auf Herbergssuche Anklöckeln - Auf Herbergssuche A 2016 2016-12-11 13:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Bis ins 15. Jahrhundert reichen die Spuren zurück, lange Zeit war es jedoch Vergessen das Anklöckeln. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich in vielen Gemeinden in Salzburg und Bayern wieder Gruppen zusammengefunden, die die Herbergssuche in der Adventzeit wiederbelebt haben. Conny Bürgler und Richard Deutinger gehen in Embach im Pinzgau mit Anklöcklern von Haus zu Haus und erfahren mehr über die Geschichte und das Wiederaufleben des alten Brauchs. Karl Obersamer, der von seinem Vater das Anklöckeln übernommen hat, bittet mit seiner Anklöckler-Gruppe dort musizierend und singend um Einlass in die Stuben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hoagascht